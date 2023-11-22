بدء حصاد 4300 فدان طماطم في كفر الشيخ.. تنتج 129 ألف طن

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، بمحافظة كفر الشيخ، أنه يجري حاليا حصاد نحو 4300 فدان من محصول الطماطم، وذلك من المنزرعة في الحقول بالشريط الساحلي بالمحافظة بمركزي بلطيم والبرلس، مشيرا أن حصاد الطماطم في مثل هذا التوقيت ممتاز للغاية، كونها من الزراعات التي تنتج في توقيت فاصل العروات ما بين الصيف والشتاء، والتي توفر خضروات داخل الأسواق المصرية.

30 طنا إنتاجية الفدان الواحد

وأوضح «غربية»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المزارعين في البرلس، وبلطيم، في محافظة كفر الشيخ، يجيدون زراعة الخضروات منذ عشرات السنين، منا أنهم يتميزون بتحقيق إنتاجية لكل فدان منزرع بشكل كبير للغاية، موضحا أن فدان الطماطم في مثل هذا التوقيت يحقق نحو 30 طن طماطم.

زراعات شتوية سعر الكيلو 7 جنيهات

وأضاف أن الآلاف من أطنان الطماطم متوفرة داخل الأسواق العامة في محافظة كفر الشيخ ، والتي يتم بيعها بين 7 و8 جنيهات من أيدي المزارعين، وهو الأمر الذي يصب بشكل كبير لمصلحة المستهلكين، كما أنه يتم تسويق كميات كبيرة منها إلى المحافظات المجاورة.