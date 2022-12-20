دراسة في «زراعة مشتهر» ببنها عن استخدام النانو تكنولوجي لمكافحة أمراض الطماطم

حصلت الباحثة أسماء محمد عيد رجب على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية، تخصص أمراض النبات، في كلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها، بتقدير امتياز، عن دراسة بعنوان «مكافحة مرض اللفحة المبكرة على الطماطم باستخدام تطبيقات النانو تكنولوجي والطرق الحيوية.. القرنفل».

أمراض تصيب محصول الطماطم

وتوصلت الباحثة إلى أن من أخطر الأمراض التي تصيب محصول الطماطم وتؤدي إلى خسائر في الإنتاج للمحصول تصل إلى 80%، هو مرض اللفحة المبكرة، وتوصلت من خلال التجارب التي أجرتها على نباتات الطماطم المصابة باللفحة إلى 3 مركبات نانوية نستطيع من خلالها مكافحة هذا المرض، حيث أنها قللت من الإصابة بنسبة تزيد عن 70%، كما توصلت الباحثة إلى مقاومة حيوية أيضا لهذا المرض من خلال استخدام مستخلص القرنفل، والذي قامت بتطبيقة بالتجارب التي أجرتها على نباتات طماطم مصابة، وتوصلت إلى أن القرنفل يقوم بتعطيل نمو مسبب المرض بنسبة تصل إلى 65% وزيادة مناعة النبات لمهاجمة المرض.

تقدير الأثر المتبقي من مركبات النانو

وطمأنت الباحثة من خلال التجارب التي قامت بها للدراسة، أن تقدير الأثر المتبقي من مركبات النانو في الثمار المعاملة بها تبين أن آثار هذه المركبات في الثمار المعاملة بالمركبات النانوية تكون ضئيلة للغاية، وتعادل نسبتها في الثمار غير المعاملة أصلا، والتي تشير إلى عدم أحداثها لسمية نباتية طالما أن التركيز المستخدم لمعاملة النباتات هو 50 جزءا من المليون.

تكونت لجنة الإشراف والحكم على الدراسة من أساتذة أمراض النبات بكلية الزراعة بمشتهر، وهم الدكتورة نوال عبد المنعم عيسى والدكتور خالد عبد الفتاح الدجدج والدكتورة فاتن محمود عبد اللطيف والدكتورة إيمان عثمان حسن والدكتور خالد يحيى محمد السعيد فروح مدير المعمل المركزي للنانو تكنولوجي والمواد المتقدمة بمركز البحوث الزراعية.