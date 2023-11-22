رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة تزامنا مع إطلاق رشقات صاروخية من القطاع

كتب:

هانى حسن
11:36 ص | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة، تزامنا مع إطلاق رشقات صاروخية من القطاع.

وفي سياق آخر، استشهد 9 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون صباح اليوم الأربعاء، في جريمة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفاد مراسل وكالة «وفا» نقلًا عن مصادر طبية باستشهاد 9 مواطنين بينهم أطفال جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة عياش في مخيم النصيرات.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات جنوب إسرائيل

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

«القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة «نتيف هعسراه» بغلاف غزة

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وعدد من المستوطنات الإسرائيلية
بقلم هانى حسن