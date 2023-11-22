أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة، تزامنا مع إطلاق رشقات صاروخية من القطاع.

وفي سياق آخر، استشهد 9 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون صباح اليوم الأربعاء، في جريمة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفاد مراسل وكالة «وفا» نقلًا عن مصادر طبية باستشهاد 9 مواطنين بينهم أطفال جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة عياش في مخيم النصيرات.