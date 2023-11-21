«القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات جنوب إسرائيل

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات جنوب إسرائيل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وعدة مناطق منها نابلس وجنين شمال الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عناتا في مدينة القدس.

غارات متفرقة على مخيم جباليا وبيت لاهيا

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات متفرقة على مخيم جباليا وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة، واندلعت اشتباكات قوية بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال بمدينة غزة، وقصف طيران الاحتلال محيط المستشفى الأوروبي شرق خان يونس.