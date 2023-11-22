عضو بـ«التحالف الوطني»: إدخال 11 ألف طن مساعدات إغاثية منذ بدء الحرب على غزة

قال محمد ممدوح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إنه حتى الآن تم إدخال 11 ألف طن، لافتًا إلى أن التحالف وغيره من مؤسسات المجتمع المدني عمل منذ اللحظة الأولى على تجهيز المساعدات الإغاثية، من أجل سرعة تقديمها إلى أشقائنا في غزة.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، خلال مداخلة هاتفية له عبر القناة الأولى المصرية، اليوم الأربعاء، أنه منذ لحظة توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأ التحالف الوطني بتجهيز المساعدات الإنسانية، موضحًا أنه في خلال 36 ساعة، تم تجهيز 109 شاحنات وكانت في انتظار فتح معبر رفح من الجانب الآخر للعبور لقطاع غزة.

«ممدوح»: مصر لم تغلق معبر فح نهائيا أمام المساعدات

وأشار إلى أن خلال الـ46 يوما الماضية، لم يتم غلق معبر رفح نهائيا من الجانب المصري، وكان التعنت من الجانب الآخر للمعبر، مؤكدًا أن الدولة المصرية طلبت من العالم الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لسرعة إدخال المساعدات والوقود إلى قطاع غزة.