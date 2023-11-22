أبو الغيط: الهدنة الإنسانية في غزة فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية

رحَّب السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية على أساس رؤية الدولتين يبقى المخرج الوحيد من دوامات العنف المتكررة في الشرق الأوسط.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تفضي الهدنة المعلنة في قطاع غزة إلى وقف شامل لإطلاق النار في القطاع وإنهاء العدوان الإسرائيلي على سكانه، مؤكّدًا ضرورة العمل للبناء على هذه الهدنة التي تمثل فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية.