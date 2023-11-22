معلومات عن المركز الشرقي لنقل التكنولوجيا بالإسكندرية.. تكلفته 3.4 مليون يورو

يعد المركز الشرقي لنقل التكنولوجيا في مجال النقل «TECHLOG Open House Event» الذي أنشئ بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري واتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية وفريق Eastern Living Lab، واحد من أهم المراكز الهامة في الوقت الراهن في منطقة البحر الأبيض المتوسط في المجال الاقتصادي.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية 5 معلومات عن المركز الشرقي لنقل التكنولوجيا بالإسكندرية بحسب ما كشفته الدكتور ساندرا حداد، نائبة عميد الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية النقل الدولي والخدمات اللوجستية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على هامش زيارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، للمركز.

تفاصيل المركز الشرقي لنقل التكنولوجيا بالإسكندرية

- مشروع TECHLOG «النقل التكنولوجي للابتكار اللوجستي في منطقة البحر الأبيض المتوسط» هو أحد مشاريع الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع عدة شركاء كالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري وCEEBA.

اهداف المركز الشرقي لنقل التكنولوجيا بالإسكندرية

- المشروع يهدف إلى تعزيز العلاقات بين البحث والصناعة من خلال تسهيل نقل التكنولوجيا.

- الهدف النهائي هو المساهمة في توسيع وتحديث اقتصاديات النقل في البحر الأبيض المتوسط.

مدة المشروع وتكلفته

- مدة المشروع وصلت إلى 30 شهرًا.

- ميزانية المشروع الإجمالية قدرها 3.4 مليون يورو، منها 3.1 مليون يورو ممولة من الاتحاد الأوروبي.