ميناء دمياط يشارك باجتماع الدورة 25 لمذكرة تفاهم دول البحر المتوسط

شاركت هيئة ميناء دمياط في اجتماع الدورة الـ25 لمذكرة تفاهم دول البحر المتوسط لرقابة دولة الميناء، حيث مثل الهيئة اللواء بحرى أ.ح أحمد حواش، رئيس مجلس الإدارة.

جاء ذلك بحضور الربان بانايوتس فارنا فيدس، رئيس مذكرة تفاهم دول البحر المتوسط لرقابة دولة الميناء، واللواء بحري مختار عمار، الأمين العام لمذكرة التفاهم، واللواء بحرى أ.ح حسين الجزيري، رئيس الهيئة المصرية لسلامة السلامة البحرية، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واللواء بحري طارق عبد الله، نائبا عن رئيس قطاع النقل البحري واللواء بحري محمد إسماعيل، نائبا عن قائد القوات البحرية، واللواء بحري أ.ح نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، إلى جانب لفيف من الشخصيات العامة بالمجتمع الملاحي المصري والدولي.

تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول السياحية للبحر المتوسط

جدير بالذكر أن مذكرة تفاهم دول البحر المتوسط لرقابة دولة الميناء، هي اتفاقية تهدف الى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول السياحية للبحر المتوسط في مجال مقاربة وإدارة الأنشطة البحرية والمينائية في تلك الدول بغرض تعزيز الأمن البحري وحماية البيئة البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء وتستضيف مصر الأمانة العامة لمذكرة التفاهم وهي المسؤولة عن توحيد المعايير الفنية الخاصة برقابة دولة الميناء للتفتيش على السفن الأجنبية المترددة على الموانئ المصرية للتأكد من امتثال تلك السفن للاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.