هزة أرضية بقوة 2.1 درجة تضرب منطقة الحدود التركية السورية

ضربت هزة أرضية، ظهر اليوم، بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، منطقة الحدود التركية السورية، على مسافة 41 كيلومترًا بين الشرق والشمال الشرقي من مدينة منبج شمال شرق محافظة حلب شمال سوريا، وفقًا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود التركية السورية، بعمق 8 كيلومترات، وعلى مسافة 73 كيلومترًا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة «شانلي أورفا» جنوب شرق تركيا.