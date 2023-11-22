هل هناك استثناءات في تخفيض أسعار التصالح؟.. قانوني يجيب

يعد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2023، أحد أهم القوانين التي يهتم بها المواطنين، من أصحاب طلبات التصالح خلال الفترة الحالية، كونه يحسم أوراق نحو 3 ملايين وحدة بنيت بطريقة عشوائية، وغير قانونية، وبمجرد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الذي تضمن الحالات التي يمكن التصالح عليها والذي حدد أسعار التصالح.. تساءل البعض.. هل هناك استثناءات في تخفيض أسعار التصالح؟

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

وخلال التقرير التالي، نجيب عن تساؤل هل هناك استثناءات في تخفيض أسعار التصالح؟ وفقا لما قاله علي محمود الشطوري المحامي، خلال تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، اشتمل على أسعار محددة نظير كل متر مخالف.

وتابع المحامي: وبخصوص إمكانية تخفيض سعر متر التصالح الذي نص عليه القانون، وفقا للمادة 4 من قانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة، تخفيض السعر للمتر المسطح.

قانون التصالح

وأضاف: كما منحت المادة 4 من قانون التصالح، مجلس الوزراء، سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها، بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، التي يستحيل أو يصعب إزالتها، أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها، إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد.