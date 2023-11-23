ما مصير الطلبات السابقة للتصالح في مخالفات البناء بعد إقرار القانون الجديد؟

لا يزال الحديث عن قانون التصالح في مخالفات البناء يشغل المواطن في الشارع خلال الأيام الحالية كونه يقنن أوضاع ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية بنيت بطريقة عشوائية وغير منظمة، وبعد أن وافق مجلس النواب على صيغته النهائية خلال الأيام الماضية يتساءل البعض من أصحاب طلبات التصالح التي لم يبت الأمر فيها في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 وما هو مصيرها.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وتسرد «الوطن» خلال التقرير التالي موقف طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، وفقا لما قاله علي محمود الشطوري المحامي خلال تصريحاته للوطن، موضحا أنه تم مراعاة ذلك الأمر جيدًا وحفظ حقوق كافة الطلبات التي قدمت ولم يهدرها.

قانون التصالح

وتابع المحامي فوفقا للمادة الثانية من قانون التصالح: أحالت طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى «لجان البت والتظلمات» المُشكَلة طبقًا للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به.