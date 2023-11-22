بايدن يشكر الرئيس السيسي على دوره القيادي في إقرار الهدنة بغزة

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، رحب باتفاق الإفراج عن المحتجزين وإقرار الهدنة في غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وتابع بأن بايدن، يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دوره القيادي في الاتفاق، ويؤكد أهمية تنفيذ جميع بنود الاتفاق بشكل كامل.

بنود اتفاق الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي

- وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كل مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

- إطلاق سراح 50 من محتجزي جيش الاحتلال الإسرائيلي من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي دون سن 19 عاما، وذلك كله حسب الأقدمية.

- مقابل كل 10 محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم من غزة، سيجري تمديد الهدنة ليوم آخر.