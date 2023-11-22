فلسطينية تنادي بحرقة على أبنائها الستة تحت الأنقاض.. «شكلهم ميتين»

47 يوما من المأساة يعيشها أهالي غزة، نتيجة الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرئيلي، راح ضحيتها آلاف الشهداء أكثرهم من الأطفال والنساء، بسبب استهداف المستشفيات والمدراس، المكتظة بالمرضى والنازحين، إذ تحولت الشوارع إلى رمادية اللون، من شدة الدمار الذي طال كل المباني والبنى التحتية، لتصبح الحياة شبة منعدمة.

فقدان الأبناء تحت الأنقاض بغزة

عائلات عديدة فقدت أبنائها في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطع غزة، منهم سيدة فلسطينية، فقدت أبنائها الستة تحت الأنقاض، في قصف وحشي استهدف منزلهم، مسجلا لحظات مأساوية يعجز أمهر صناع السينما العالمية عن تصوره، وثقها تليفزيون فلسطين في مقطع فيديو، نشره عبر حساباته الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

كانت الأم الفلسطنية تنادي على أبنائها الستة، بعد فقدانهم تحت الأنقاض وصرخاتها لم تتوقف، قائلا: «محمود.. معتز.. آية.. براءة.. تيسير.. شكلهم ميتين، لاإله إلا الله»، إذ تعاطف معها كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب الجميع بالدعاء لها وأن يلمهما الصبر.

لحظات صعبة يعيشها أهالي غزة

مشاهد إنسانية عديدة، سببها العدوان الإسرئيلي في قطاع غزة، جعل الأهالي يعيشون في حالة صدمة شديدة، البعض منهم لم يصدق استشهاد أبنائه وأفراد عائلته لدرجة أنهم لا يستطعون مغادرة جثامينهم، كانت منهم والدة الصحفي الفلسطيني حسونة سليم الذي استشهد على أيدي الاحتلال، إذ كشفت على وجه أمام الجميع لتنهار باكية، بعدما تعرفت على ملامحه، وهي تصرخ بصوتها العالي قائلة: «عشان يعني حكيت الحق.. وينك يا ولدي» وأيضا تقدمت لتحمل نعشه قائلة: «الشهيد حبيب الله».

وبعد تلك الأيام المأساوية التي عاشها أهالي قطاع غزة، إلا تم التوصل لهدنة إنسانية لمدة 4 أيام، ووقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، بجهود مصرية وقطرية، وفقا لما أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.