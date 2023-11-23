تطوير 66 منشأة صحية في الإسماعيلية خلال عامين بينها المجمع الطبي

قال الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية، إنّ نسبة الاستجابة للشكاوى من منتفعي الخدمة الصحية في المحافظة، وصلت إلى 96%.

وأضاف أنّ إدارة رضاء المنتفعين، دورها الأساسي هو رصد الشكاوى والعمل على حلها، مشيرًا إلى أنّ مؤشر الأداء بحسب الاحصائيات وصل إلى نسبة لأكثر من 90%، متابعا: «90% في منظومة صحية تستقبل عددًا ضخمًا يوميًا هو رقم جيد».

تطوير 66 منشأة صحية في الإسماعيلية

وقال «سامي» إنه جرى تطوير 66 منشأة صحية في الإسماعيلية، بالتزامن مع تدشين مشروع التأمين الصحي في المحافظة منذ أكثر من عامين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رأسها مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى أبو خليفة.

افتتاح عدد من المشروعات

وتابع أنّ جميع الأطقم الطبية الموجودة في الهيئة هدفها تقديم أفضل خدمة طبية لأهالي الإسماعيلية، مضيفًا أنّ الهيئة بصدد افتتاح عدد من المشروعات خلال الأشهر المقبلة، في القنطرة شرق والقصاصين والتل الكبير، ما بين مستشفيات ووحدات صحية، التي ستعمل على رفع العبء عن مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى أبو خليفة.