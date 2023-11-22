مدير «الرعاية الصحية» بالإسماعيلية: أقصى تكلفة للعمليات الجراحية 390 جنيها

قال الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية، إن جميع الخدمات المقدمة للمنتفعين في مستشفيات ومقار الهيئة مجانية، والجراحات يجري تنفيذها بتكلفة أقصاها 390 جنيها فقط مهما بلغت من تكلفة.

وأضاف «سامي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الخدمات الصحية تقدم في 54 منشأة طبية وصحية على رأسها مجمع الإسماعيلية ومركز 30 يونيو، ومستشفى أبو خليفة للطوارئ ومستشفى فايد التخصصي إلى جانب الوحدات الطبية ووحدات طب الاسرة المنتشرة داخل أحياء الإسماعيلية والقرى.

سامي: لدينا نظام للمحاسبة

وأوضح أن الهيئة تعتمد على نظام محاسبة دقيق للعاملين بها سواء من الأطقم الطبية أو التمريض، وجميع الفنيين والعاملين في المستشفيات والمراكز لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمنتفعين.

وأضاف أن «التقييم مستمر ودوري لجميع العاملين في هيئة الرعاية الصحية ووصلنا إلى تقديم 6 ملايين خدمة طبية في محافظة الإسماعيلية، منذ التدشين وحتى الآن بينها جراحات ضخمة كزراعة الكلي وجراحات القلب الدقيقة والجراحات المختلفة».

وأشار إلى أن المستشفيات تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية وحصلت على الاعتماد بعد مطابقة المواصفات العالمية، من هيئة الاعتماد والرقابة (GAHAR)، والمواطن البسيط يحصل على نفس الخدمة التي يحصل عليها المواطن الغني دون تفرقة أو تمييز