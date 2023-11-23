واتساب يطلق ميزة جديدة لمراجعة القنوات الموقوفة.. متاحة لنظام أندرويد

ميزة جديدة يطرحها تطبيق واتساب مؤخرًا تسمح للمستخدمين، من التحكم المحسن في حالة قناتهم، حسبما يحدث مع منصات الاتصال والبث الأخرى، إذ يجب أن تمتثل قنوات واتساب لإرشادات واضحة محددة في سياسة القناة.

تم اكتشاف هذه الميزة عبر أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام هواتف «Android 2.23.25.9» والمتوفر على متجر Google Play، إذ تسمح هذه الميزة، بمجرد تقديمها، لمستخدمي واتساب بالسعي لاستعادة قنواتهم المعلقة على التطبيق وذلك وفقا لما ذكره موقع«WaBetaInfo».

ميزة تطبيق واتساب

تمكن هذه الميزة التي يطرحها تطبيق واتساب، مالكي القنوات ضمان عملية عادلة وشفافة وأيضا يهدف خيار القنوات المعلقة لطلب المراجعة إلى السماح للمستخدمين بتسليط الضوء على أي سوء فهم أو تباينات قد تكون سببًا في التعليق، وأيضا يمنحهم الفرصة لإجراء أي تصحيحات ضرورية تسمح باستعادة القنوات الموقوفة.

مراجعة للقنوات المعلقة

يتسبب حدوث أخطاء أو سوء فهم أثناء عملية المراجعة التلقائية في تعليق القنوات على تطبيق واتساب، بعد المزيد من الفحص والمراجعة البشرية، لذلك يتم إجراء المراجعات التلقائية عادة باستخدام خوارزميات أو معايير محددة مسبقًا لدعم سياسات النظام الأساسي وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذه الخوارزميات ليست فعالة دائمًا.

ويطرح واتساب أيضا ميزة جديدة أخرى تسمح للمستخدمين بربط حساباتهم بالبريد الإلكتروني الخاص بهم، وهى حاليًا متاحة للمستخدمين عبر التحديث الأخير للتطبيق في الهواتف التي تعمل بنظام IOS التي تحمل الرقم 23.24.70 ومن المتوقع إطلاقها خلال الأيام القادمة.