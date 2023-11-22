شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات في غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، سقوط شهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك وفقاً لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

اشتباكات بين الفصائل والاحتلال الإسرائيلي

وتابعت القناة: «وقوع اشتباكات بين الفصائل والاحتلال الإسرائيلي في شمالي قطاع غزة».

وكان مسؤولون فلسطينيون، كشفوا عن أن هناك نحو 14530 شهيدا و35 ألف مصاب جراء العدوان على غزة، وفق قناة «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل.

بنود اتفاق الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال

وفيما يتعلق باتفاق الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، فإنه جرى التوصل إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في غزة، بواسطة مصرية قطرية أمريكية، على أن تسري بداية من صباح الخميس، ولمدة 4 أيام.