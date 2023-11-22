عادل حمودة: حرب غزة قد تؤدي لتنشيط القاعدة وداعش من جديد

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن هناك تقديرات عالمية من مراكز استراتيجية تتحدث عن منح أسبوعين لكل الأطراف لحل الصراع الحالي الدائر في قطاع غزة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت في تغطية خاصة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه التقديرات تتكلم على أسبوعين لكل الأطراف للصبر الأمريكي على نتنياهو والفصائل الفلسطينية حتى تحدد موقفها من قضية المحتجزين ولإسرائيل حتى تعلن انتصارا بشكل أو بآخر.

وأوضح أن الأخطر من ذلك أن هناك تحذيرات أن ما يحدث الآن يمكن تنشيط القاعدة وداعش من جديد وهذا حدث بعد غزو العراق واحتلاله وما يمكن أن يترتب عليه من صدام داخل إسرائيل واشتباكات فيما يشبه الحرب الأهلية بين اليمين واليسار.

الضفة الغربية متوترة

ولفت إلى أن الضفة الغربية متوترة بعد صدور قرار من المحكمة العليا في إسرائيل بوجود مناطق محرمة في حدود المستوطنات نحو كيلو ونصف الكيلومتر، من يقترب منها يضرب بالنار، وهناك 1700 ترخيص سلاح يطلب في اليوم من المستوطنين، وجزء من هذا التسليح سببه الحقيقي الخوف من الحرب الأهلية الإسرائيلية بسبب فكرة قتل اليهودي لليهودي.

المستوطنات التي تفصل غزة شمالا عن جنوبا

وذكر أنهم يسعون إلى العودة لفكرة المستوطنات التي تفصل غزة شمالا عن جنوبا، وعمل فكرة الكانتونات لتفصل خان يونس عن الوسط، وهذا بدأ من خلال الخريطة العسكرية للاحتلال والتي تعكس ضربات في المناطق حتى تخلق هذه العوازل لعمل مناطق آمنة وتقليص مساحة غزة واستمرار للصراع الفلسطيني حتى لو توقفت الحرب.