وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: سنواصل العمل من أجل تفكيك الفصائل بقطاع غزة

أكد وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، على مواصلة العمل من أجل تفكيك الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، وذلك وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

جالانت: جيش الاحتلال الإسرائيلي ملتزم بمواصلة «مهامه» في قطاع غزة

وتابعت القناة، في نبأها العاجل، أنَّ «جالانت» أوضح في تصريحاته بالتزام جيش الاحتلال بمواصلة «مهامه» في قطاع غزة.

قوات جيش الاحتلال البرية والجوية والبحرية تواصل العمل

وقال وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي، «قواتنا البرية والجوية والبحرية تواصل العمل في قطاع غزة».

وأضاف «جالانت»، ملتزمون بمواصلة الحرب على القطاع، لافتاً إلى اجماع حكومة الاحتلال الإسرائيلي على استمرار الحرب على غزة.