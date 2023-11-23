بيني جانتس يؤكد التزامه بإعادة جميع المحتجزين من غزة

قال بيني جانتس، عضو مجلس الحرب لدولة الاحتلال الإسرائيلي، إنهم ملتزمون بإعادة جميع الأسرى من قطاع غزة، وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

تعهد جانتس لعائلات المحتجزين الإسرائيليين

وتابعت القناة في نبأها العاجل، أنَّ «جانتس» تعهد لكل عائلات المحتجزين الإسرائيليين بالعمل لإعادة أبنائهم من غزة.

وأشارت إلى تصريحاته، بقوله: «مصممون على مواصلة الحرب بغزة والانتصار على الفصائل».

بنود اتفاق الهدنة

من ناحيةٍ أخرى، تم الإعلان عن بنود اتفاق الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالأمس.

وجرى التوصل إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في غزة، بواسطة مصرية قطرية أمريكية، على أن تسري بداية من الساعة العاشرة صباح الخميس، ولمدة 4 أيام، وبنودها كالتالي:

وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مناطق غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع.

إطلاق سراح 50 من محتجزي جيش الاحتلال الإسرائيلي من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي دون سن 19 عاما، وذلك كله حسب الأقدمية.

مقابل كل 10 محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم من غزة سيجري تمديد الهدنة ليوم آخر.