رئيس وزراء كندا عن حادث انفجار سيارة قرب معبر مع أمريكا: وضع خطير للغاية

وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، حادث انفجار سيارة عند معبر أمريكي كندي بأنّه «وضع خطير للغاية»، مبيّنا أنّ السلطات تحقق في انفجار سيارة عند معبر رئيسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وجرى إغلاق 4 معابر حدودية في منطقة بوفالو وفرض تدابير أمنية مشددة.

مراقبة مستمرة

بدوره، أوضح عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، مراقبة الوضع عن كثب في بوفالو بعد الانفجار في جسر «رينبو»، لافتا إلى إرسال عناصر شركة لدعم الجهود بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

فتح تحقيق

وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي، التحقيق في انفجار مركبة وقع أمس في معبر «رينبو بريدج» الحدودي بين الولايات المتحدة وكندا، فيما وصفت مصادر أمريكية لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية بأنّه هجوم إرهابي.