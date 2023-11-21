محمود مسلم: رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية يتنافسون على دعم إسرائيل

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنّ هناك ازدواجية في المعايير بين تناول وسائل الإعلام الغربي للأزمة الأوكرانية والحرب على قطاع غزة، والمواطنون على السوشيال ميديا وجدوا تجاهل لما يحدث في فلسطين، حيث إنّ مواقع التواصل الاجتماعي تفرض قيودا على الموضوعات المتعلقة بفلسطين.

وأضاف مسلم، خلال لقائه في برنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور المذاع على قناة «ETC»: «يوم مستشفى المعمداني و من ضمن الأكاذيب التي روجتها الولايات المتحدة وإسرائيل أن المقاومة هي من قصفت المستشفى لكن في اليوم التالي خرج المواطنون في دول العالم للتنديد بالقصف الإسرائيلي، ووجدنا المسؤولين الدوليين والأممين والسكرتير العام للأمم المتحدة يتوجهون إلى معبر رفح، ما جعل السفير الإسرائيلي يهاجم أنطونيو جوتيريش، فإسرائيل لا تريد سماع صوت آخر غير صوتها وتريد أن تعمل المنظمات الدولية والأممية لديها».

مسلم: نتنياهو رجل مجنون لا يهمه سوى البقاء

وعن محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمحكمة الجنائية الدولية، بسبب 30 طفلًا غادروا من أوكرانيا إلى روسيا، واستشهاد أكثر من 5000 طفلا فلسطينيا ولم تتم محاكمة «نتنياهو»، قال مسلم: «آخر إحصائية توضح أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في هذه الحرب يتعدى كل أعداد شهداء الحروب في غزة خلال الفترة الأخيرة، نحن أمام رجل مجنون لا يهمه سوى البقاء في منصبه، ويقوم بإشغال الإسرائيليين منذ يوم السابع من أكتوبر بالحرب بعيدا عن القضايا التي تلاحقه، ونتنياهو لا يشبع من الدم الفلسطيني، والجميع يعلم جيدًا أنه بعد انتهاء الحرب ستتم إقالته، المسؤولين الإسرائيليين يدافعون عن مناصبهم فقط، وفي أكثر من مؤتمر صحفي تتم مهاجمتهم بصور دماء الفلسطينيين، والموقف أصبح صعبا، ولا أحد يستطيع الآن إخفاء الحقائق».

وأشار «مسلم» إلى أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن شكك من قبل في أعداد الشهداء الفلسطينيين، متسائلا: «كيف لرئيس الولايات المتحدة ألا يعرف الأرقام الصحيحة؟»، مؤكدًا أن رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية يتنافسون على دعم إسرائيل باستثناء ترامب.

واختتم «مسلم» حديثه: «لا توجد سيناريوهات كثيرة لتطورات الحرب ويوجد سيناريو واحد يتمثل في دخول حزب الله وسوريا وإيران على الساحة، لكن هذا سيناريو بعيد، والولايات المتحدة بعدما حاولت تحسين صورتها في المنطقة من دعمهم لجماعة الإخوان الإرهابية والربيع العربي، ما يحدث من مجازر للفلسطينيين في قطاع غزة أضاع تلك المحاولات والمسؤول عن هذا الرئيس الأمريكي جو بايدن».