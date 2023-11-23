ماني يفجر أزمة بالدوري السعودي.. هجوم من الأهلي على النصر واتهامات خفية

أينما وجد ساديو ماني حل الجدل، ففي السنوات القليلة المنقضية، رافقت مسيرة السنغالي الموهوب أزمات عديدة، سواء بتدخل مباشر منه أو بحديث أثير حوله، لكن تلك المرة الأزمة تبدو غير سابقيها، فلماذا أصبحت سيرة لاعب ليفربول الأسبق الأعلى صدى في الساعات الأخيرة؟

أزمة مرتقبة بين الأهلي والنصر بسبب ساديو ماني

لا شك أن ساديو ماني كان من نجوم الصف الأول في أوروبا، سواء طوال فترة دفاعه عن ألوان ليفربول أو حتى بعد انتقاله إلى بايرن ميونيخ، لذلك بات هدفًا لأندية عدة على مستوى عدد من الدوريات، لكنه اختار الانتقال إلى النصر، رغم محاولات الأهلي السعودي المضنية لضمه.

الأمر لم يمر على الأهلي السعودي بشكل طبيعي، فرغم مرور ما يزيد عن 4 أشهر على انتقال ماني للنصر، إلا أن «الراقي» لم يمرر الأمر بهدوء، وقرر فتح النار على «العميد»، بلسان خالد العيسى رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

من هنا بدأت أزمة ماني

ساديو ماني كان هدفًا في للأهلي السعودي، الذي أخبر لجنة الاستقطاب التابعة لصندوق الاستثمار، بضرورة التعاقد مع السنغالي، لحاجة الفريق إلى لاعب يملك موهبته وقدراته الاستثنائية، لكن الجنة الفنية أكدت أن قيمة صفقة ماني كانت مرتفعة للغاية ومن الصعب إتمامها.

«سينتقل إلى الدوري السعودي من بوابة الأهلي فقط»، الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل حصل النادي الأهلي على وعد صريح بانتقال اللاعب إلى صفوفه حال موافقته على الانضمام إلى الدوري السعودي، ورغم ذلك، فوجئ مسؤولو الأهلي بتوقيع ماني للنصر بعد يومين فقط من هذا الحديث، وفقًا لتصريحات خالد العيسى.

بدأت المفاوضات بين النصر وماني في يوليو الماضي، وبحسب التقارير، كان الأهلي السعودي أيضًا مهتمًا بالتعاقد مع اللاعب، لكن النصر حسم الصفقة في النهاية، بقيمة 37 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت تبلغ 10 ملايين يورو، كما سيحصل ماني على راتب سنوي قدره 25 مليون يورو لمدة 3 مواسم.