موعد مباراة النصر السعودي والشرطة والقنوات الناقلة.. اعرف التردد

ينتظر عشاق الكرة العربية، موعد مباراة النصر السعودي والشرطة والقنوات الناقلة، حيث تذاع المباراة الهامة في نصف نهائي كأس الملك سلمان، الليلة الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، موعد مباراة النصر السعودي والشرطة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة النصر السعودي والشرطة والقنوات الناقلة

موعد مباراة النصر السعودي والشرطة والقنوات الناقلة في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية، ستكون الليلة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الشرطة والنصر

وأعلنت مجموعة قنوات SSC، إذاعتها لمباراة اليوم بين الشرطة والنصر، حيث حصلت على حقوق بث المباراة الهامة المنتظرة من قبل الجمهور العربي، وفيما يلي نعرض ترددها:

قناة SSC Sports

تردد القناة: 12418

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD.

قناة ssc sport extra 1

تردد القناة: 12523

القمر الصناعي: النايل سات

جودة القناة: HD

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500