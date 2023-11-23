الاحتلال الإسرائيلي يمهل أطباء ومرضى «الإندونيسي» 4 ساعات لإخلائه

قال الدكتور منير البرش، المدير العام بوزارة الصحة في غزة، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أنذرتهم بإخلاء المستشفى الإندونيسي، خلال 4 ساعات، وأن القصف الإسرائيلي متواصل حوله من كل الجهات، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف «البرش»، لدينا 65 جثة في المستشفى الإندونيسي لا نستطيع دفنها، نحمل 6 أو 7 أشخاص في كل سيارة إسعاف، لنقلهم من المستشفى الإندونيسي، مشيرا إلى أنّ 450 مريضًا غادروا المستشفى الإندونيسي، أمس.

تعطيل العمل بالمستشفيات شمال غزة

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إنّ تعطيل العمل بالمستشفيات شمال غزة والحصار الكامل المفروض على بعض منها مثل مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي والمعمداني وغيرها سيجبر السكان على النزوح للجنوب، مشيرًا إلى أنّ قوات الاحتلال تستهدف المنظومة الصحية بصورة علنية.

وتابع بأنّ المنظومة الصحية في جنوب غزة ليست أفضل حالًا من الشمال لكنها لا تزال تفتح أبوابها للجرحى دون أن تقدم لهم الخدمة المنقذة لحياتهم كونها منهارة تماما وخالية من الخدمات التي قد تداوي آلاف الجرحى من الجرائم الإسرائيلية.