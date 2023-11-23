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«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة

كتب:

هاجر عمر
05:53 ص | الخميس 23 نوفمبر 2023
غلاف غزة

غلاف غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلا عن إعلام فلسطيني، أن صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة، وفقاً لنبأ عاجل لها.

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