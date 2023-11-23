«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة كتب: هاجر عمر 05:53 ص | الخميس 23 نوفمبر 2023 غلاف غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلا عن إعلام فلسطيني، أن صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة، وفقاً لنبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: صافرات الإنذار تدوي مجددا في مستوطنات غلاف غزة صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة تزامنا مع إطلاق رشقات صاروخية من القطاع صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة الفصائل الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية كبيرة تجاه مستوطنات غلاف غزة غلاف غزة غزة صفارات الإنذار إعلام فلسطيني بقلم هاجر عمر