ضبط 20 طن فاكهة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، 20 طن فاكهة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في حملات رقابية على ثلاجات حفظ المواد الغذائية بنطاق مركز بلبيس.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

وتفصيلًا، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط 20 طن فاكهة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، نفذت إدارة تموين بلبيس، حملة برئاسة محمود درويش مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، وأسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي:

- تحرير محضر رقم (2306) جنح مركز شرطة بلبيس ضد المدير المسؤول عن ثلاجة تجميد فاكهة بناحية المهندسين العرب، مركز بلبيس لحيازته سلع غذائية غير مدون عليها أي بيانات تاريخ إنتاج وصلاحية، وتم التحفظ على 20 طن فاكهه «مانجو وجوافه»، وعدم إمساك سجل الحركة الخاص بالثلاجة.

- تحرير تقرير مخالفة ضد صاحب مخبز بلدي مدعم ملك المواطن «ص .م .ش»، لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات.

- تحرير تقرير مخالفة ضد صاحب مخبز بلدي مدعم ملك المواطن «أ .م .ع» بقرية القبة لعدم نظافة المعجن وأدواته.