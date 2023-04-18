ضبط تاجر فاكهة بتهمة إطلاق الرصاص على شخصين في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات، باستقبال شخصين، ومصابان برش خرطوش، وبسؤالهما اتهما بائع فاكهة، مقيم بدائرة القسم ومصاب بجروح، وشقيقه، لوجود خلافات بينهما، ما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها المصابين على المشكو في حقهما، ما أدى إلى إصابة أحدهما، ما آثار حفيظته فأطلق عيارا ناريا من فرد خرطوش، كان بحوزته مُحدثا إصابتهما المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه الثالث، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، والمستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.