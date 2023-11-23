الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا في مخيم العروب بالضفة الغربية

أفادت المراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ قوات الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا، في مخيم العروب شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأضافت المراسلة، أنّ قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من ممارسة مهامها في مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت 36 شخصًا من (قلقيلية) شمال غرب الضفة، و4 آخرين 3 منهم أسرى مُحررون والرابعة هي زوجة أسير مُحرر من محافظة (طوباس) الواقعة شمال شرق الضفة، ومن الشمال أيضا جرى اعتقال تسعة من (نابلس) وخمسة من (جنين).