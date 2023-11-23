أفادت وكالة «أ ف ب» نقلا عن أطباء بمجمع الشفاء، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية، وفقا نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وجرى التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة إنسانية في غزة، بواسطة مصرية قطرية أمريكية، على أن تسري بداية من صباح غد الخميس، ولمدة 4 أيام.

وتتضمن الهدنة وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مناطق غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع.

كما تتضمن الهدنة إطلاق سراح 50 من محتجزي جيش الاحتلال الإسرائيلي من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي دون سن 19 عاما، وذلك كله حسب الأقدمية.

وتضمنت الهدنة أيضا أنّه مقابل كل 10 محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم من غزة سيجري تمديد الهدنة ليوم آخر.