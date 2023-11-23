وفاة يعقوب الشاروني رائد أدب الأطفال عن عمر ناهز 92 عاما

قال الدكتور شريف شريف الجيار، عميد كلية الألسن بجامعة بني سويف، رحيل الكاتب يعقوب الشاروني رائد أدب الأطفال، عن عمر ناهز 92 عاما.

وأضاف الجيار في تصريح خاص لـ«الوطن»، «قبل قليل أبلغتني السيدة هالة، ابنة الراحل بنبأ الوفاة، حيث قالت (انتقل إلى الأمجاد السماوية والدى الحبيب الأستاذ يعقوب الشاروني رائد أدب الأطفال)».

وتابع عميد «ألسن بني سويف»: «تُقام صلاة الجنازة يوم السبت 25 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس - مطرانية الجيزة بشارع مراد، وتستقبل الأسرة العزاء يوم الأحد 26 نوفمبر من الساعة 6 إلى 9:30 مساءً بالقاعة الملحقة بالكنيسة».