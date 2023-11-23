الرئيس السيسي: معبر رفح لم يغلق أبدا  

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر لم تغلق معبر رفح أبدا، وهذه نقطة هامة للغاية، «شوفت كتير من المغالطات على إننا مش عاوزين أو بنقفل المعبر، وده محصلش خالص».

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين» الذي يعقد في استاد القاهرة الدولي، وتنقله على الهواء مباشرة قناة «إكسترا نيوز»: «معبر رفح من جانبنا احنا فاتحينه بشكل مستمر، وكنا بندخل قبل موضوع 7 أكتوبر ما يقرب من 500 شاحنة يوميا لاحتياجات القطاع اللي فيه 2.3 مليون».