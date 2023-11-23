جامعة سوهاج تثمن جهود الرئيس السيسي في رفع المعاناة عن الفلسطينيين

ثمّن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومساعيها المتواصلة على كل المستويات الدولية والتحركات السريعة، لمساندة القضية الفلسطينية، التي تبلورت في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية مؤقتة بقطاع غزة.

النجاح في الوصول لاتفاق بوقف إطلاق النار

وقال «النعماني» إنّ الجهود المصرية القطرية، نجحت في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة، وإعلان هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، وذلك بعد اتصالات وتحركات مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية من أجل خفض التصعيد وإدخال الجانب المصري للمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة، مضيفًا أنه تم إجراء جولات مكوكية من المباحثات والاجتماعات شهدتها القاهرة، سواء مع مسؤولين من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي أو قادة حركة حماس، بهدف تذليل العقبات كافة أمام إتمام اتفاق الهدنة وصفقة تبادل الأسرى.

مساندة القضية الفلسطينية

وقال «النعماني» إنّ موقف مصر واضحًا منذ اندلاع الحرب، وهو المساندة الكاملة للقضية الفلسطينية، مشيداً بالتحرك الواعي الذي تقوم به القيادة السياسية لحل الأزمة، معبرًا عن فخره بالقيادة السياسية وجهودها المعهودة في حل الأزمات والقضايا الإقليمية والعربية المختلفة، مؤكدًا دور مصر الريادي وجهودها التاريخية في حل القضية الفلسطينية.