أسامة قابيل: قراءة الفاتحة على كوب ماء 7 مرات وشربه تحصن الجسم من المرض

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، إنَّ الإنسان يمكن أن يكون لديه فقر في الصحة، لافتاً إلى أن الأمر يتطلب الأخذ بالأسباب والذهاب إلى الأطباء.

«قابيل»: قراءة سورة الفاتحة على كوب ماء وشربه

وأضاف «قابيل»، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الخميس: «لو عاوز ربنا يحصنك من المرض ويحميك من عيون الناس فى جسدك، عليك بقراءة سورة الفاتحة 7 مرات على كوب ماء وشربه»، لافتاً إلى أنَّ الله - سبحانه وتعالى، قال فى كتابه العزيز: «وجعلنا من الماء كل شيء حي».

الفاتحة هي أم الكتاب والكافية الشافية

وتابع العالم بوزارة الأوقاف، «الماء حياة وبالتالي يتأثر بأي شيء يحدث فيه، وهنا القرآن ليس أي شيء»، وسورة الفاتحة قال عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، «الفاتحة هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، هي الشافية الكافية الواقية من كل مكروه وسوء».