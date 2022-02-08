دعاء تحصين النفس من العين والحسد والشر.. هكذا كان يدعو النبي

يحرص كل منا على ألا يقع في مغبة الحسد والعين، ويتساءل الكثيرون عن كيفية تحصين النفس من الحسد والعين وهل هناك دعاء يعد دعاء تحصين النفس؟، يجيب عن هذا التساؤل الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ليؤكد أن دعاء تحصين النفس يعد من أهم الأدعية التي يمكن أن يدعو بها المسلم لنفسه.

وأضاف أستاذ الفقة المقارن، أنه ورد عن رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر بفراشِه فيُفرَشَ لهُ مستقبلَ القبلةِ، فإذا أوَى إليهِ توسّدَ كفّهُ اليُمنى ثم همسَ ما يدرى ما يقولُ، فإذا كانَ في آخرِ الليلِ رفعَ صوتهُ فقال: اللهمّ ربّ السمواتِ السبعِ وربّ العرشِ العظيمِ إلهَ كلّ شيء وربّ كل شيء ومنزّلَ التوراة والإنجيلِ والفرقانِ، فالقَ الحبّ والنَوى، أعوذُ بكَ من شرّ كل شيء أنت آخذٌ بناصيتهِ، اللهمّ أنتَ الأوّلُ الذي ليسَ قبلكَ شيء، وأنتَ الآخرُ الذي ليسَ بعدكَ شيء، وأنتَ الظاهرُ فليسَ فوقكَ شيء، وأنت الباطنُ فليسَ دونكَ شيء اقْضِ عنّا الديْنَ وأغنِنا من الفقر.

أفضل دعاء لتحصين النفس من الحسد والشر

ومن أفضل الأدعية التي يمكن الدعاء بها لتحصين النفس: «أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِن كُلِّ شيطَانٍ وهَامَّةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ».

وتابع: «على المسلم أن يقول في دعاء تحصين النفس: بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين، بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولَا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ»، «اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري، أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ".

دعاء رسول الله لتحصين النفس

وأشار إلى أنه جَاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، ما لَقِيتُ مِن عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي البَارِحَةَ، قالَ: أَما لو قُلْتَ، حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِّ ما خَلَقَ، لَمْ تَضُرَّكَ. وفي رواية : أنه سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يقولُ: قالَ رَجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ... بمِثْلِ حَديثِ ابْنِ وَهْبٍ.