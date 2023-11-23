اختتام البرنامج التدريبي «المرأة تقود في المحافظات المصرية» بسوهاج

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، ختام فعاليات البرنامج التدريبي «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، الذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب بديوان عام محافظة سوهاج، على مدار 21 يومًا متتالية.

نائب المحافظ يسلم الشهادات للمتدربات

اختتمت الفعاليات بمراسم انتهاء البرنامج وتسليم الشهادات للمتدربات، وذلك بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والدكتور محمد عبدالهادي منسق برامج الأكاديمية بسوهاج، ومنسقي البرامج التدريبية بالأكاديمية.

تطوير المتدربات وصقل مهاراتهن الشخصية

من جانبه، هنأ محافظ سوهاج المتدربات على اجتيازهن للبرنامج بنجاح، مثمنًا دور الأكاديمية الوطنية للتدريب وجهود القائمين عليها على مدار فترة البرنامج بالمحافظة، من خلال تنوع المحاضرات، وورش العمل، في سبيل تطوير المتدربات، وصقل مهاراتهن الشخصية بالشكل الذي يساعدهن على المشاركة الفعالة في المجتمع.

إطلاق برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»

ومن الجدير بالذكر، أن إطلاق برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، جاء كأحد البرامج التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، تحت مظلة مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، بالاستعانة بمجموعة من المتخصصين في المجالات المختلفة، لإعداد وتقديم المحاضرات وورش العمل والمناقشات ودراسات الحالة التي تمتد على مدار فترة البرنامج.