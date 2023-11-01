الأكاديمية الوطنية للتدريب تنظم ندوة بعنوان «المرأة تقود في المحافظات»

استقبلت الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، وخريجة الأكاديمية الوطنية للتدريب بالنيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وفد الأكاديمية برئاسة اللواء أيمن الأطفيحي، مستشار الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال.

المرأة تقود في المحافظات المصرية

وذلك لتقديم ندوة تعريفية عن برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، للتعريف بالبرنامج والتسجيل للالتحاق في الدفعات المقبلة من البرنامج الذي يُعد أحد البرامج التدريبية الموجهة للمرأة تحت مظلة «مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة».

حضر الندوة كلاً من الدكتور جبريل فتيح، معاون المحافظ وخريج الأكاديمية الوطنية للتدريب، والسيد اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلي جامعة الملك سلمان والمجلس القومي للمرأة.

التنمية الاقتصادية

تعد الجولات الميدانية التي تقوم بها الأكاديمية في محافظات مصر المختلفة خطوة هامة وفريدة من أجل الوصول إلى السيدات المصريات الراغبات في تطوير مهاراتهن القيادية، وذلك من خلال الالتحاق ببرنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، والذي تقدمه الأكاديمية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة.

وأوضحت الأكاديمية أن التقديم لحضور الندوات التعريفية القادمة في المحافظات من خلال الرابط الآتي https://app-form.nta.eg/wlg

للتقديم للبرنامج: ‏https://nta.eg/ar-wl.html