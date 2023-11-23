رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي: الحرب على غزة ستمتد لشهرين

كتب:

محمد عبدالعزيز
08:27 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
يوآف جالانت

يوآف جالانت

قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن جيش الاحتلال سيستأنف الحرب على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة المؤقتة، وأضاف أنه من المتوقع أن تستمر الحرب لشهرين آخرين على الأقل، بحسب ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الخميس.

وقال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، أن الهدنة، التي من المتوقع أن يبدأ سريانها اعتباراً من صباح غد الجمعة، ولمدة 4 أيام قابلة للتمديد، ستكون «قصيرة»، يعقبها قتال قوي لأشهر، لإعادة المزيد من المحتجزين، على حد قوله.

هدنة لمدة 4 أيام

وبعد مرور 48 يومًا على الأحداث في غزة، وبجهود مصرية، وبمشاركة من قطر والولايات المتحدة الأمريكية، تم الإعلان عن التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من صباح غد الجمعة.

وكان المعلن أنه يتم تنفيذ الهدنة خلال 24 ساعة، إلا أنه مع الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، تم الإعلان عن تأجيل الهدنة في غزة، لعدة أسباب من جانب دولة الاحتلال، وفق ما أفادت القناة «القاهرة الإخبارية».

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على غزة

وزير الدفاع اللبناني: الاحتلال الإسرائيلي تجاوز كل القواعد والأعراف

وزير الدفاع الإسرائيلي: نهاجم البنية التحتية لحزب الله على طول الحدود مع لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي: اتفاق تبادل الأسرى خطوة لإعادة المحتجزين في غزة
بقلم محمد عبدالعزيز