وزير الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي: الحرب على غزة ستمتد لشهرين

قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن جيش الاحتلال سيستأنف الحرب على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة المؤقتة، وأضاف أنه من المتوقع أن تستمر الحرب لشهرين آخرين على الأقل، بحسب ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الخميس.

وقال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، أن الهدنة، التي من المتوقع أن يبدأ سريانها اعتباراً من صباح غد الجمعة، ولمدة 4 أيام قابلة للتمديد، ستكون «قصيرة»، يعقبها قتال قوي لأشهر، لإعادة المزيد من المحتجزين، على حد قوله.

هدنة لمدة 4 أيام

وبعد مرور 48 يومًا على الأحداث في غزة، وبجهود مصرية، وبمشاركة من قطر والولايات المتحدة الأمريكية، تم الإعلان عن التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من صباح غد الجمعة.

وكان المعلن أنه يتم تنفيذ الهدنة خلال 24 ساعة، إلا أنه مع الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، تم الإعلان عن تأجيل الهدنة في غزة، لعدة أسباب من جانب دولة الاحتلال، وفق ما أفادت القناة «القاهرة الإخبارية».