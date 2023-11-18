وزير الدفاع الإسرائيلي: نهاجم البنية التحتية لحزب الله على طول الحدود مع لبنان

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، مهاجمة جيش الاحتلال للبنية التحتية الهجومية لحزب الله على طول الحدود مع لبنان، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

من ناحية أخرى، أعلنت الصحة الفلسطينية أن أكثر من 200 شهيد سقطوا في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة، التابعة لـ«الأونروا»، والتي كانت تأوي مئات النازحين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وعلق المتحدث باسم «الأونروا»: «القصف على مدرسة الفاخورة رسالة بأنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة»، بحسب ما نقلت شبكة «سكاي نيوز عربية» اليوم السبت.