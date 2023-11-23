بعد إشارة الرئيس السيسي بالتحرك.. أبو هشيمة الخير تشارك بالآلاف من البطاطين والمواد الغذائية في أكبر قافلة إنسانية متوجهة لغزة
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الوطن
10:03 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
شاركت مؤسسة أبو هشيمة الخير بالالاف من البطاطين والمساعدات الغذائية في أكبر قافلة إنسانية يرسلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمساعدة الأشقاء في غزة على مواجهة التداعيات الناجمة عن تعرضهم للقصف المستمر من قبل الكيان المحتل منذ السابع من أكتوبر الماضي.
بدأت قوافل أبو هشيمة الخير في التحرك نحو معبر رفح بعد إشارة الرئيس السيسي من قلب استاذ القاهرة بتحرك السيارات.
وكانت مؤسسة أبو هشيمة الخير من أولى المؤسسات الداعمة للأشقاء الفلسطينيين منذ بداية الأزمة، وشاركت في قافلتين تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
ومن جانبه كان قد أعلن النائب أحمد ابو هشيمة، مؤسس ابو هشيمة الخير دعمه للقضية الفلسطينية، وطالب مرارا بتحمل المجتمع الدولي لمسئوليته أمام ما يرتكب من مذابح وإبادة جماعية من قبل الكيان المحتل بحق الأشقاء الفلسطينيين.