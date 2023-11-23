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بعد إشارة الرئيس السيسي بالتحرك.. أبو هشيمة الخير تشارك بالآلاف من البطاطين والمواد الغذائية في أكبر قافلة إنسانية متوجهة لغزة

كتب:

الوطن
10:03 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
بعد إشارة الرئيس السيسي بالتحرك.. أبو هشيمة الخير تشارك بالآلاف من البطاطين والمواد الغذائية في أكبر قافلة إنسانية متوجهة لغزة

 شاركت مؤسسة أبو هشيمة الخير بالالاف من البطاطين والمساعدات الغذائية في أكبر قافلة إنسانية يرسلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمساعدة الأشقاء  في غزة على مواجهة التداعيات الناجمة عن تعرضهم للقصف المستمر من قبل الكيان المحتل منذ السابع من أكتوبر الماضي. 

بدأت قوافل أبو هشيمة الخير في التحرك نحو معبر رفح بعد إشارة الرئيس السيسي من قلب استاذ القاهرة بتحرك السيارات. 

وكانت مؤسسة أبو هشيمة الخير من أولى المؤسسات الداعمة للأشقاء الفلسطينيين منذ بداية الأزمة، وشاركت في قافلتين تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. 

ومن جانبه كان قد أعلن النائب أحمد ابو هشيمة، مؤسس ابو هشيمة الخير دعمه للقضية الفلسطينية، وطالب مرارا بتحمل المجتمع الدولي لمسئوليته أمام ما يرتكب من مذابح وإبادة جماعية من قبل الكيان المحتل بحق الأشقاء الفلسطينيين.

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{"description":"\u0628\u0639\u062f \u0625\u0634\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0633\u064a\u0633\u064a \u0628\u0627\u0644\u062a\u062d\u0631\u0643.. \u0623\u0628\u0648 \u0647\u0634\u064a\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062e\u064a\u0631 \u062a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0628\u0627\u0644\u0627\u0644\u0627\u0641 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0637\u0627\u0637\u064a\u0646 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0648\u0627\u062f \u0627\u0644\u063a\u0630\u0627\u0626\u064a\u0629 \u0641\u064a \u0623\u0643\u0628\u0631 \u0642\u0627\u0641\u0644\u0629 \u0625\u0646\u0633\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0645\u062a\u0648\u062c\u0647\u0629 \u0644\u063a\u0632\u0629"}
{"description":"\u0628\u0639\u062f \u0625\u0634\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0633\u064a\u0633\u064a \u0628\u0627\u0644\u062a\u062d\u0631\u0643.. \u0623\u0628\u0648 \u0647\u0634\u064a\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062e\u064a\u0631 \u062a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0628\u0627\u0644\u0627\u0644\u0627\u0641 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0637\u0627\u0637\u064a\u0646 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0648\u0627\u062f \u0627\u0644\u063a\u0630\u0627\u0626\u064a\u0629 \u0641\u064a \u0623\u0643\u0628\u0631 \u0642\u0627\u0641\u0644\u0629 \u0625\u0646\u0633\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0645\u062a\u0648\u062c\u0647\u0629 \u0644\u063a\u0632\u0629"}
{"description":"\u0628\u0639\u062f \u0625\u0634\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0633\u064a\u0633\u064a \u0628\u0627\u0644\u062a\u062d\u0631\u0643.. \u0623\u0628\u0648 \u0647\u0634\u064a\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062e\u064a\u0631 \u062a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0628\u0627\u0644\u0627\u0644\u0627\u0641 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0637\u0627\u0637\u064a\u0646 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0648\u0627\u062f \u0627\u0644\u063a\u0630\u0627\u0626\u064a\u0629 \u0641\u064a \u0623\u0643\u0628\u0631 \u0642\u0627\u0641\u0644\u0629 \u0625\u0646\u0633\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0645\u062a\u0648\u062c\u0647\u0629 \u0644\u063a\u0632\u0629"}
{"description":"\u0628\u0639\u062f \u0625\u0634\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0633\u064a\u0633\u064a \u0628\u0627\u0644\u062a\u062d\u0631\u0643.. \u0623\u0628\u0648 \u0647\u0634\u064a\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062e\u064a\u0631 \u062a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0628\u0627\u0644\u0627\u0644\u0627\u0641 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0637\u0627\u0637\u064a\u0646 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0648\u0627\u062f \u0627\u0644\u063a\u0630\u0627\u0626\u064a\u0629 \u0641\u064a \u0623\u0643\u0628\u0631 \u0642\u0627\u0641\u0644\u0629 \u0625\u0646\u0633\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0645\u062a\u0648\u062c\u0647\u0629 \u0644\u063a\u0632\u0629"}
{"description":"\u0628\u0639\u062f \u0625\u0634\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0633\u064a\u0633\u064a \u0628\u0627\u0644\u062a\u062d\u0631\u0643.. \u0623\u0628\u0648 \u0647\u0634\u064a\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062e\u064a\u0631 \u062a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0628\u0627\u0644\u0627\u0644\u0627\u0641 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0637\u0627\u0637\u064a\u0646 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0648\u0627\u062f \u0627\u0644\u063a\u0630\u0627\u0626\u064a\u0629 \u0641\u064a \u0623\u0643\u0628\u0631 \u0642\u0627\u0641\u0644\u0629 \u0625\u0646\u0633\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0645\u062a\u0648\u062c\u0647\u0629 \u0644\u063a\u0632\u0629"}
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{"description":"\u0628\u0639\u062f \u0625\u0634\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0633\u064a\u0633\u064a \u0628\u0627\u0644\u062a\u062d\u0631\u0643.. \u0623\u0628\u0648 \u0647\u0634\u064a\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062e\u064a\u0631 \u062a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0628\u0627\u0644\u0627\u0644\u0627\u0641 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0637\u0627\u0637\u064a\u0646 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0648\u0627\u062f \u0627\u0644\u063a\u0630\u0627\u0626\u064a\u0629 \u0641\u064a \u0623\u0643\u0628\u0631 \u0642\u0627\u0641\u0644\u0629 \u0625\u0646\u0633\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0645\u062a\u0648\u062c\u0647\u0629 \u0644\u063a\u0632\u0629"}
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{"description":"\u0628\u0639\u062f \u0625\u0634\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0633\u064a\u0633\u064a \u0628\u0627\u0644\u062a\u062d\u0631\u0643.. \u0623\u0628\u0648 \u0647\u0634\u064a\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062e\u064a\u0631 \u062a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0628\u0627\u0644\u0627\u0644\u0627\u0641 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0637\u0627\u0637\u064a\u0646 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0648\u0627\u062f \u0627\u0644\u063a\u0630\u0627\u0626\u064a\u0629 \u0641\u064a \u0623\u0643\u0628\u0631 \u0642\u0627\u0641\u0644\u0629 \u0625\u0646\u0633\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0645\u062a\u0648\u062c\u0647\u0629 \u0644\u063a\u0632\u0629"}
{"description":"\u0628\u0639\u062f \u0625\u0634\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0633\u064a\u0633\u064a \u0628\u0627\u0644\u062a\u062d\u0631\u0643.. \u0623\u0628\u0648 \u0647\u0634\u064a\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062e\u064a\u0631 \u062a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0628\u0627\u0644\u0627\u0644\u0627\u0641 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0637\u0627\u0637\u064a\u0646 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0648\u0627\u062f \u0627\u0644\u063a\u0630\u0627\u0626\u064a\u0629 \u0641\u064a \u0623\u0643\u0628\u0631 \u0642\u0627\u0641\u0644\u0629 \u0625\u0646\u0633\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0645\u062a\u0648\u062c\u0647\u0629 \u0644\u063a\u0632\u0629"}
{"description":"\u0628\u0639\u062f \u0625\u0634\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0633\u064a\u0633\u064a \u0628\u0627\u0644\u062a\u062d\u0631\u0643.. \u0623\u0628\u0648 \u0647\u0634\u064a\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062e\u064a\u0631 \u062a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0628\u0627\u0644\u0627\u0644\u0627\u0641 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0637\u0627\u0637\u064a\u0646 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0648\u0627\u062f \u0627\u0644\u063a\u0630\u0627\u0626\u064a\u0629 \u0641\u064a \u0623\u0643\u0628\u0631 \u0642\u0627\u0641\u0644\u0629 \u0625\u0646\u0633\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0645\u062a\u0648\u062c\u0647\u0629 \u0644\u063a\u0632\u0629"}
{"description":"\u0628\u0639\u062f \u0625\u0634\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0633\u064a\u0633\u064a \u0628\u0627\u0644\u062a\u062d\u0631\u0643.. \u0623\u0628\u0648 \u0647\u0634\u064a\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062e\u064a\u0631 \u062a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0628\u0627\u0644\u0627\u0644\u0627\u0641 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0637\u0627\u0637\u064a\u0646 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0648\u0627\u062f \u0627\u0644\u063a\u0630\u0627\u0626\u064a\u0629 \u0641\u064a \u0623\u0643\u0628\u0631 \u0642\u0627\u0641\u0644\u0629 \u0625\u0646\u0633\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0645\u062a\u0648\u062c\u0647\u0629 \u0644\u063a\u0632\u0629"}
{"description":"\u0628\u0639\u062f \u0625\u0634\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0633\u064a\u0633\u064a \u0628\u0627\u0644\u062a\u062d\u0631\u0643.. \u0623\u0628\u0648 \u0647\u0634\u064a\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062e\u064a\u0631 \u062a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0628\u0627\u0644\u0627\u0644\u0627\u0641 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0637\u0627\u0637\u064a\u0646 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0648\u0627\u062f \u0627\u0644\u063a\u0630\u0627\u0626\u064a\u0629 \u0641\u064a \u0623\u0643\u0628\u0631 \u0642\u0627\u0641\u0644\u0629 \u0625\u0646\u0633\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0645\u062a\u0648\u062c\u0647\u0629 \u0644\u063a\u0632\u0629"}
{"description":"\u0628\u0639\u062f \u0625\u0634\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0633\u064a\u0633\u064a \u0628\u0627\u0644\u062a\u062d\u0631\u0643.. \u0623\u0628\u0648 \u0647\u0634\u064a\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062e\u064a\u0631 \u062a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0628\u0627\u0644\u0627\u0644\u0627\u0641 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0637\u0627\u0637\u064a\u0646 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0648\u0627\u062f \u0627\u0644\u063a\u0630\u0627\u0626\u064a\u0629 \u0641\u064a \u0623\u0643\u0628\u0631 \u0642\u0627\u0641\u0644\u0629 \u0625\u0646\u0633\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0645\u062a\u0648\u062c\u0647\u0629 \u0644\u063a\u0632\u0629"}

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