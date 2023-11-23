«حملة السيسي»: مرشحنا عزز «حقوق الإنسان» بمفهومها الشامل بناء على منهج تشاركي واسع

«فوزى»: أصدر خلال 9 سنوات عدداً كبيراً من التشريعات الضامنة لتعزيزها خاصة المتعلقة بحقوق المرأة وذوى الهمم

أكد المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، أن الدستور المصرى احتفى بحقوق الإنسان، وتضمنت نصوصه عشرات النصوص الضامنة لتلك الحقوق فى صورها المتعددة. وعبر خلال زيارته، أمس الأول، للمجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، عن تقدير الحملة للمجلس، موجهاً الشكر لهم على حسن الاستقبال، منوهاً بأن المرشح عبدالفتاح السيسى عمل على تعزيز حقوق الإنسان خلال السنوات التسع الماضية، بمفهومها الشامل من حيث الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سبتمبر 2021 بناء على منهج تشاركى وتشاورى واسع، وأنها أكدت جدية الدولة وقناعتها بأهمية النهوض وتعزيز حقوق الإنسان، أخذاً فى الاعتبار ما يحظى به من أهمية فى تقييم رقى المجتمعات وتقدمها، فضلاً عن الدعوة لإطلاق الحوار الوطنى الذى خصص لجنة لمناقشة قضايا حقوق الإنسان، وكانت المناقشات بها من خلال أكثر لجنة شهدت نقاشات مثمرة، وقدمت مخرجات جادة، إضافة إلى تبنيها، فضلاً عن التوسع فى إصدار تراخيص الوسائل الإعلامية والصحف والمواقع الإلكترونية.

وتابع رئيس الحملة أنه صدر خلال السنوات التسع الماضية عدد كبير من التشريعات الضامنة لتعزيز حقوق الإنسان، خاصة التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة والأشخاص من ذوى الهمم والحقوق المدنية والسياسية، والحق فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحق فى الحرية الشخصية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتعززت كل هذه التشريعات بإجراءات وتدابير تنفيذية متعددة.

فيما رحبت السفيرة مشيرة خطاب، وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان بالحملة الرسمية، موضحة أن الدولة كانت من أوائل الدول التى صدّقت على المجلس القومى لحقوق الطفل والمرأة، فضلاً عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن المجلس يقوم بتشجيع المواطنين على ممارسة حقوقهم الدستورية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعلى الجانب الآخر، استمرت اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والمبادرات المتنوعة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالمحافظات لدعم المرشح فى الانتخابات الرئاسية 2024، والتى نظمت أمس .

استمرار الفعاليات والمؤتمرات الجماهيرية الداعمة والمؤيدة لـ«السيسى» بالمحافظات قبل انتخابات الرئاسة

ونظم حزب «مستقبل وطن» بعض المؤتمرات والفعاليات فى عدة محافظات، أبرزها تنظيم المؤتمر الثانى لدعم المرشح فى محافظة القليوبية، بحضور 12 ألف شخص، كما ‏نظمت أمانة الحزب بأسيوط مؤتمراً جماهيرياً حاشداً بحضور آلاف من المؤيدين، وأمانة بنى سويف لتأكيد أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة فى الاستحقاق الرئاسى بحضور 7 آلاف شخص.

أمانات الأحزاب بالمحافظات تواصل التوعية بأهمية المشاركة الإيجابية والفعالة فى الاستحقاق الرئاسى المقبل

أما حزب «حماة الوطن»، فنظم هو الآخر عدة فعاليات، ومن أهمها تنظيم أمانة الحزب بالبحيرة مؤتمراً جماهيرياً لإعلان الدعم الكامل للمرشح الرئاسى لاستكمال مسيرة الإنجازات والتنمية، بمشاركة الآلاف من المواطنين، كما أن أمانة الحزب بالفيوم نظمت مؤتمراً حاشداً دعماً للمرشح الرئاسى داخل مركز الشواشنة وتأكيداً لأهمية المشاركة الإيجابية، فى حين ‏التقت وفداً من النقابة العامة للمحامين لإعلان تأكيد الدعم الكامل لـ«السيسى» لتحقيق المزيد من الإنجازات، و‏نظمت أمانة أسوان مؤتمراً جماهيرياً، أما أمانة القاهرة فنظمت ندوة تثقيفية تحت عنوان «جنى الثمار واستكمال البناء» لدعم المرشح لاستكمال مسيرة النهضة والإنجازات.

ونظم حزب «الإصلاح والنهضة» فعاليات داعمة للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، ومنها تنظيم أمانة البحيرة مؤتمراً نسائياً حاشداً بمنطقة عزب الأوقاف، ضمن مبادرة «مصر تختار الرئيس» لتوعية المرأة بدورها المهم فى المشاركة السياسية ودعم المرشح، فيما نظمت أمانة الإسكندرية حملة توعوية للمواطنين لحثهم على المشاركة الإيجابية والفعالة فى الاستحقاق الرئاسى.

ونظم حزب «المصريين الأحرار» بأسيوط مسيرة حاشدة بالسيارات لحث وتشجيع المواطنين على أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة فى الاستحقاق الدستورى القادم وتقديم الدعم الكامل للمرشح الرئاسى، فى حين التقى حزب «الحرية المصرى» برؤوس عائلات قرية المنشأة الكبرى فى مركز قلين بكفر الشيخ لإعلان دعم «السيسى».

كما نظمت النقابة العامة للنقل البرى فى مدينة بنها بالقليوبية مؤتمرها الثالث لدعم وتأييد المرشح الرئاسى لفترة رئاسية جديدة، بحضور أعضاء النقابة من 5 محافظات، ونظم الاتحاد العام لشباب العمال ورشة عمل حول مشاركة الشباب فى العملية الانتخابية بالقاهرة لتشجيع الشباب على المشاركة الإيجابية ودعم المرشح الرئاسى.

أما النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، فأطلقت مؤتمرها الحاشد بالفيوم لدعم وتأييد «السيسى»، وعرض إنجازاته فى الفترة السابقة بحضور عدد كبير من العاملين بالبنوك.