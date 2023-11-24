أمين الفتوى: الله خلق لكل داء دواء ومن الضروري الذهاب للطبيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال حول حكم الزوج الذى يهدر حق زوجته ولا يؤدي مهامه الزوجية في العلاقة الشرعية؟

«عثمان»: على من يعاني مشاكل صحية الذهاب إلى الطبيب

وقال «عثمان»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «الله خلق لكل داء دواء، ومن لديه مشكلة فى العلاقة الزوجية عليه الذهاب إلى الأطباء لمعرفة الاسباب وياخذ بأسباب العلاج والشفاء من عند الله».

رفض الزوج الذهاب للأطباء

وتابع أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية: «فى حال رفض الزوج الذهاب للأطباء يعتبر آثم شرعا، فهذا مرض فلابد ان يذهب الى الطبيب لكى يؤدى حق زوجته، فقى حلل اصابته بمرض سيذهب للاطباء للعلاج حتى يستطيع الذهاب الى عمله حتى يستطيع ان ياتى بالطعام لبيته ولنفسه».