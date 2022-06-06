السيناريست أحمد صبحي يطرح كتابا كوميديا ساخرا عن المشاكل الزوجية

يستعد الكاتب والسيناريست أحمد صبحي، لإصدار كتابه الجديد «بطيخه قرعة»، وذلك بعد تعاقده مع دار أكوان للنشر والتوزيع، لطرحه في الأسواق أول شهر يوليو المقبل.

من المقرر مشاركة الكتاب في العديد من المعارض العربية في المغرب وتونس وغيرها، هذا إلي جانب مشاركته في معرض الكتاب بالقاهرة 2023 في دورته الـ54 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تحويل بطيخة قرعة لكتاب بعد نجاح البرنامج

ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققة برنامجه «بطيخة قرعة» عبر مواقع السوشيال ميديا، ليقرر استثمار هذا النجاح وتحويلها لكتاب يحمل نفس الاسم ويتناول المشاكل الزوجية بطريقة كوميدية ساخرة.

ويعد كتاب «بطيخة قرعة» أول كتابات أحمد صبحي في الكوميديا الساخرة، ورابع أعماله الروائية، بعدما أصدر الأولى بعنوان «بردية العشق والخوف» واستوحاها من بردية فرعونية، والثانية «إيجو»، والتي تدور أحداثها حول مرض نفسي ونظر الإنسان إلى نفسيته وما بداخلها، والثالثة «أوهام الكهف»، والتي تدور أحداثها حول الخرافات والأساطير.

الكتاب يحتوي على قضايا ومشاكل أسرية

ومن جانبه، أعرب «صبحى» عن سعادته بطرح كتاب «بطيخة قرعة»، خاصة أنه أول كتاب يطرحه يتناول المشاكل الحياتية بين الأزواج، بطريقة كوميدية ساخرة، مشيرًا إلى أن الكتاب سوف يحتوي على العديد من القضايا والمشاكل الأسرية التي لا يخلو منها أي بيت مصري ويتناولها بطريقة مبهجة ساخرة عن الحال الذي وصلنا له بسبب مشاكل بسيطة.

يشار إلى أن السيناريست أحمد صحبي، عرض له مؤخراً مسلسل «حي السيدة زينب»، عبر شاشات القنوات الفضائية، بطولة سوسن بدر، ومحمود عبد المغني، رانيا منصور، دينا، ليلى عز العرب، أحمد وفيق، فراس سعيد، سامي مغاوري، أشرف عبد الغفور، حسام داغر، ريهام سعيد، وسامية طرابلسي، وآخرين، وإخراج محمد النقلي.

الجدير بالذكر، أن الكاتب والسيناريست أحمد صبحي، كتب مجموعة من المسلسلات المصرية من بينها «البيت الكبير، والسبع وصايا، والمطلقات، تماسيح النيل، ورق التوت، فتيات صغيرات، ومسلسل الرسوم المتحركة فطوطة وتيتا مظبوطة»، كما شارك في كتابة سيناريو مسلسل الزوجة الثانية.