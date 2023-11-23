رئيس الطائفة الإنجيلية: تغيير غير مسبوق في آخر 10 سنوات بمصر

شارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بعدة رسائل في الفيلم التسجيلي «رسائل حب من قلب المصريين للرئيس» الذي شاهده اليوم الخميس الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات مؤتمر تحيا مصر وفلسطين باستاد القاهرة بحضور ورعاية الرئيس.

كلمة الدكتور أندريه زكي

وحملت كلمات رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر شكرا وتقديرا لرئيس الجمهورية، وقال: «في العشر سنوات الماضية شهدت مصر تغيير غير مسبوق في تاريخها في إطار المواطنة ومجتمع العدالة والتنمية، والذي أثر في ليس فقط الإصلاح الاقتصادي وشجاعة القرار ولكن الحزمة الاجتماعية التي تبنتها الدولة المصرية في التعامل مع الفئات الاولى بالرعاية.

فعاليات مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين»

كما تضمن الفيلم كلمات لعدد من الرموز الفنانين والكتاب والمثقفين والإعلاميين وعدد من المواطنين، وأطفال من ذوى الهمم قادرون باختلاف وبعض رجال الأعمال.