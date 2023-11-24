مندوب الصين لدى الأمم المتحدة يقاطع ممثل دولة الاحتلال: اظهر بعض الاحترام

تعرض المندوب الدائم لدولة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان للهجوم من ممثل الصين تشانج جون أثناء جلسة لمجلس الأمن الدولي، إذ قاطعه أثناء الحديث وطالبه بأظهار الاحترام للمشاركين في الجلسة، بحسب وكالة «تاس».

المشادة التي حدثت بينهما كانت بسبب مهاجمة جلعاد إردان المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، واسمها كاثرين راسل، وأيضًا ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المرأة، سيما سامي باخوس، حيث هاجمهم قائلًا: «اليونيسف لا تهتم حقًا بأطفال غزة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لا تهتم حقًا بالنساء في غزة، وإلا لما كنتم صامتين طوال الأعوام الستة عشر الماضية عندما حكمت حماس غزة بقبضة محكمة، أيها المديرة التنفيذية راسل، أين كانت مؤسستك طوال هذه الفترة؟».

ممثل الصين يقاطع مندوب دولة الاحتلال

وأثناء حديث ممثل دولة الاحتلال الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، قاطعه ممثل الصين، وكان رئيس الجلسة، وطلب منه إظهار المزيد من الاحترام: «أود أن أذكر، أنه يمكنك التعبير عن وجهات نظر مختلفة في بيانك، ولكن أظهر الاحترام للمتحدثين المدعوين إلى هذا الاجتماع، هذه قاعدة يجب على الجميع احترامها»، ثم طلب منه استكمال الحديث، ليعود ممثل دولة الاحتلال إلى الحديث مرة أخرى.

تشانغ جون ممثل الصين في الأمم المتحدة يوقف مندوب إسرائيل عن الكلام ويطلب منه التأدب في الحديث عندما قام الأخير باستخدام لغة غير لائقة في انتقاد المجلس والحضور..

pic.twitter.com/Zi91Z3kZ04 — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) November 23, 2023

ليست المرة الأولى.. مندوب دولة الاحتلال الإسرائيلي يهاجم «جوتيريش»

وليست المرة الأولى التي يهاجم فيها مندوب دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة موظفي الأمم المتحدة، حيث هاجم أنطونيو جوتيريش، الأمين العام، ذات مرة، حين ندد بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وهاجمه قائلًا: «من العار على الأمم المتحدة أن أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، لم يتراجع عن كلماته ولا يستطيع حتى الاعتذار عما قاله».