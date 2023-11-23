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الأمم المتحدة: استشهاد 7 نساء كل 120 دقيقة في غزة

كتب:

ماريان سعيد
08:59 ص | الخميس 23 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، إن هناك أمين يستشهدن كل ساعة في القطاع، و7 نساء كل ساعتين.

67 % من الشهداء نساء

وأصافت خلال كلمتها في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة، أن 67% من الشهداء المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة رجال، قبل 7 أكتوبر الماضي، لكن بعده انعكس الوضع وأصبح 67% من 14 ألف شهيد مدني من النساء والأطفال.

نزوح 400 ألف امرأة من غزة 

وأشارت إلى أن السيدات في غزة يصلين من أجل السلام، لكن في ظل الأحداث الدموية أصبحن يصلين من أجل الموت السريع، وهن نائمات وأطفالهن بين أذرعهن، مشيرة إلى أن نحو 800 ألف امرأة نزحن من قطاع غزة.

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