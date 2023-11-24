9 علاجات وتمارين منزلية سحرية تخلصك من ألم الركبة.. مش هتاخد دقايق (فيديو)

آلام الركبة من الأمراض المزعجة، خاصة لمن يعانون من خشونة الركبة، حيث تتزايد الأوجاع مع حلول فصل الشتاء، نظرا لبرودة الطقس، أو عند صعود السلالم، أو الحركة الكثيرة، وهناك أسباب كثيرة تؤدي إلى ألم الركبة، من بينها: زيادة الوزن، ضعف عضلات الجسم، وكذلك هشاشة العظام.

علاجات منزلية تخلصك من ألم الركبة

علاجات وتمارين منزلية يمكن أن تخفف من حدة ألم الركبة بل تخلصك منها، وفق الدكتورة دعاء محمد، أخصائي العلاج الطبيعي، لـ«الوطن»، منها: العلاج الدوائي المسكن للآلام، والأدوية المنزلية، فضلا عن العلاجات المنزلية والزيوت الطبيعية وهي كالتالي:

1- زيت جوز الهند

يعتبر زيت جوز الهند، من الزيوت الفعالة التي تؤدي إلى التخلص من ألم الركبة، وبخاصة آلام المفاصل والركب، حيث يساعد في تخفيف الالتهابات فضلا عن التئام الجروح البسيطة.

2- عصير الجزر

يساعد عصير الجزر في علاج آلام المفاصل والركبتين لاحتوائه على الألياف والمغذيات التي تساعد في تقوية الغضاريف والأربطة، وفق اأخصائي العلاج الطبيعي.

3- الكركم

يساعد الكركم في تخفيف ألم الركبة، لإنه مضاد للالتهابات، حيث يمكنك إضافته للطعام أو وضعه كعجينة على مكان الألم، للتخفيف من حدته.

4 - الليمون الطازج أحد أهم الخيارات الصحية لتخفيف ألم الركبة إذا ما انتظم على تناوله المريض، فتناوله على هيئة مشروب طازج خال من السكر يوميا، أو بوضع قشوره على الركبة، ولفها بقطعة قماش، فالأحماض التى يحتوى عليها تقلل من حمض البوليك فى الجسم، وبالتالى تخفف من التهاب المفاصل.

5- الماء بالملح

يمكن غسل الركبة بالماء والملح، حيث يساعد في تخفيف ألم الركبة لاحتوائه على الماغنيسيوم، كما يساعد في الحد من تورم القدمين والساقين مما يخفف من الألم.

تمارين منزلية تخلصك من ألم الركبة

تمارين خفيفة يمكن القيام بها في المنزل تخلصك من ألم الركبة وفقا لأخصائي العلاج الطبيعي: «في تمارين مش هتاخد منك وقت كتير، هتخلصك من ألم الركبة بسهولة»، وهي كالتالي:

6- تمرين تموجات أوتار الركبة

يمكنك الاستلقاء على البطن ورفع الساق بحيث يكون الكعب أقرب ما يمكن من المؤخرة، مع ضرورة الثبات على هذه الوضعية لفترة وجيزة، لتخفيف آلام الركبة.

7- تمرين رفع الساق بشكل مستقيم

تمرين رفع الساق بشكل مستقيم، يساعد رفع الساق بشكل مستقيم على تخفيف آلام الركبة، حيث يساهم في تقوية عضلات الفخذ ومثنية الورك، ويمكنك تكرار هذا التمرين 15 مرة، لمدة 5 ثوان في كل مرة.

8- تمرين Step-Ups

لإجراء تمرين Step-Ups للتخلص من ألم الركبة، يمكنك استخدام كرة قليلة الارتفاع في هذا التمرين، لرفع القدم اليمنى لمدة 5 ثوان، ثم إنزالها ببطء وتنفيذ نفس الحركات مع القدم اليسرى.

9- تمرين رفع الساق الجانبية

يجب الاستلقاء على أحد جانبي الجسم وثني الساق السفلية، للحصول على الدعم، ثم رفع الساق الأخرى إلى أعلى بزاوية 45 درجة لمدة 5 ثوان.