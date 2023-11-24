حملة السيسي الانتخابية تبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح.. مؤتمرات ومبادرات

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبدالفتاح السيسي، أمس، سواء اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والمبادرات المتنوعة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي.

حزب حماة الوطن

- نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم بمركز أطسا مؤتمرا حاشدا لدعم السيد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024 ومن خلاله تم التأكيد على تقديم الدعم غير المحدود لسيادته.

- ‏بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد عقد حزب حماة الوطن مؤتمر جماهيري داعمًا للسيد المرشح عبدالفتاح السيسي، وتأكيد أهمية المشاركة الايجابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

حزب مستقبل وطن

- مستقبل وطن المنيا يعقد مؤتمرا حاشدا بحضور الآلاف المواطنين لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة وعرض إنجازاته في الفترة السابقة.

- ‏نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة مطروح مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي لفتره رئاسية جديدة ومن خلاله تم التأكيد والتشديد علي أهمية الاصطفاف خلف السيد الرئيس.

حزب الإصلاح والنهضة

- نظم حزب الإصلاح والنهضة بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة مؤتمر نسائي لزيادة الوعي لدي نساء المركز حول دورهم الهام في الاستحقاقات الرئاسية ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات حملة مصر تختار الرئيس.

- ‏نظم حزب الإصلاح والنهضة بعقد مؤتمر نسائي بمحافظة الإسكندرية لتوعية المرأة بدورها الهام في المشاركة السياسية ودعم المرشح عبدالفتاح السيسي.

- نظم حزب الإصلاح النهضة بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة، حيث قامت الحملة ندوة توعوية للمرأة على هامش التوعية بدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

حزب المصريين الأحرار

- عقد حزب المصريين الأحرار مؤتمرا جماهيريا حاشدًا لدعم وتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي واستعراض دور المرشح في تطوير مصر وزيادة مشروعاتها القومية.

حزب الحرية المصري

- عقد حزب الحرية المصري مؤتمر جماهيري لتأكيد دعم السيد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة وتأكيد دور المرشح في الحفاظ على أمن واستقرار مصر.

حزب المؤتمر

- نظم حزب المؤتمر مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمحافظة القاهرة وذلك لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وتأكيد أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة.