مؤتمر حاشد بمنية النصر في الدقهلية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

أعلن حزب صوت الشعب بمركز منية النصر بالدقهلية، تأييده الكامل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمته الأمانة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

مؤتمر صوت الشعب بالدقهلية

وحضر المؤتمر الحاشد الدكتور محمد بدران منسق عام التحالف المصري ورئيس حزب صوت الشعب والنائب خالد الحداد، والدكتورة منال متولي نائب رئيس الحزب والمهندس مصطفى المليجي أمين الحزب بمنية النصر، أو أسامة الخطيب أمين المجالس المحلية والنيابية بالدقهلية

بدران: ندعو السيسي لاستكمال المشوار

وأكد محمد بدران خلال كلمته أهمية استكمال دعم الرئيس السيسي من أجل الحفاظ على الأمن القومي، ودعماً للعروبة وللقضية الفلسطينية والدور الرائد لمصر في المنطقة العربية والإقليمية، إضافة لاستكمال المشوار والإنجازات في عدد من الملفات على رأسها ملف الشباب الذي نوليه اهتمامًا خاصًا، الذي شهد إنجازات كبيرة خلال فترة تولي الرئيس.

واختتم: «كلنا أمل في استكمال المشوار، الذي ستكون نتائجه مؤثرة على المستوى الخارجي والمحلي».

الشربيني: الدولة تشهد تحديات كبري

وأكد الدكتور السيد الشربيني المشرف على قطاع شمال الدقهلية بحزب صوت الشعب إن الدولة تشهد تحديات كبيرة تجعلها تحتاج إلى رئيس قوي وأمين مثل الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرشح الحالي، مشيدًا بدور السيسي منذ اندلاع ثورة 30 يونيو حتى الآن، وجهوده للقضاء على الإرهاب ودفع عجلة التنمية وإقامة المجتمعات الجديدة، ومنها العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى تطوير شبكة الطرق، وحفر قناه السويس الجديدة. والمدن الجديدة مثل المنصورة الجديدة والعالمين.

بذل المجهود من أجل الوصول إلى القمة

وأضاف «الشربيني»، أن الوطن يحتاج منا مزيدا من العمل وبذل المجهود من أجل الوصول إلى القمة في ظل المستجدات والمتغيرات العالمية ومواجهة المخاطر التي تواجه الدولة المصرية

وأوضح النائب خالد الحداد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن الشعب المصري يتمتع بالوعي ويٌدرك جيدا التحديات التي تواجه الوطن ومن هنا جاء تصميم المواطنين على اختيار السيسي لاستكمال البناء وتحقيق حلم الجمهورية الجديدة.

وأضاف «الحداد»، أن الجمهورية الجديدة تستطيع بجيشها وشرطتها وشعبها على صناعة المعجزات، وتحقيق الحياة الكريمة لمواطنيها وادعى جموع المصريين للاحتشاد أمام مقرات الاقتراع في 10و11 و12 ديسمبر والمشاركة بفاعلية في الاستحقاق الدستوري.

وشارك بالمؤتمر عدداً من القيادات السياسية والحزبية، ورموز المجتمع التنفيذية والتنموية والمجتمعية بالمحافظة وخارجها، إضافة لحشد جماهيري كبير من المواطنين بمراكز شمال الدقهلية