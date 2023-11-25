وزير فلسطيني سابق: العدوان على غزة أنقذ إسرائيل من حرب أهلية داخلية

قال حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطيني السابق، إن مشهد تبادل المحتجزين بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في معبر رفح تصدر العالم، معلقا: «كان مشهد احتفالي وسط مأساة».

الفلسطينيون يصفون الهدنه بهدنة الموت

أضاف «عصفور» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على فضائية «الأولى المصرية»، أن الفلسطينيين يصفون فترة الهدنة بأنها هدنة من الموت، موضحا أن آلية تسليم الأسرى والمحتجزين جزء من البعد الأمني للصفقة، مشيرًا إلى أن مصر هي الطرف الأساسي في التنسيق بين مختلف الأطراف، وأن مد فترة الهدنة ليس أمرا مستبعدا، فحرب غزة أنقذت إسرائيل من حرب أهلية داخلية.

وتابع: «الشعب الفلسطيني كان بحاجة إلى هذا الوقف المؤقت لاطلاق النار».